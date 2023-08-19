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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الحج والعمرة السعودي يزور باكستان وبنجلاديش لمتابعة مبادرات تطوير أنظمة العمرة

الحرم
الحرم
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بدأ وزير الحج والعمرة السعوي رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى باكستان وبنجلاديش؛ للوقوف على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين، والاجتماع بعدد من المسؤولين لمناقشة تسهيل إجراءات قدوم معتمري جمهوريتي باكستان وبنجلاديش، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات الدولية التي انطلقت مطلع العام الماضي، 2022، وتأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين من جميع أنحاء العالم.

الحج والعمرة ضيوف الرحمن زيارة باكستان وبنجلاديش