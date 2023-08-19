رسميًا.. أهلي جدة يضم مدافع أتالانتا

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدافع التركي ميريح ديميرال، لاعب أتالانتا الإيطالي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم الأهلي السعودي، ديميرال، ليصبح سابع صفقات الراقي من الأجانب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تسعى إدارة النادي لإعادة الفريق إلى منصات التتويج مجددًا بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

ورحب حساب أهلي جدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، باللاعب، قائلًا: «محارب جديد يعزز لكتيبتنا».

ووقع المدافع التركي على عقد مدته 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2026، مقابل 18 مليون يورو حصل عليهم نادي أتالانتا للموافقة على بيعه.

وحقق ديميرال، عدة ألقاب مع يوفنتوس مثل الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر خلال الفترة، التي قضاها بقميص فريق السيدة العجوز من 2019 وحتى 2021.

وبات ميريح ديميرال، سابع صفقات أهلي جدة الصيفية من الأجانب، حيث تعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول السابق، إدوارد ميندي حارس تشيلسي السابق، فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة الإسباني السابق، الفرنسي ألان سانت ماكسيمين جناح نيوكاسل يونايتد، الجزائري رياض محرز، والمدافع روجر إبانيز من روما الإيطالي.