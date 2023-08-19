وصول وفد "إيكواس" إلي النيجر لمناقشة أزمة السلطة

وصل وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم السبت، إلى النيجر للقاء قيادة المجلس العسكري الانتقالي، في محاولة لحل أزمة السلطة وتجنيب البلاد التدخل العسكري الخارجي.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الوفد يضم رئيس نيجيريا السابق عبد السلام بوبكر، وأمير سوكوتو.

وفي وقت سابق، أعلن عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية في "إيكواس"، إن المجموعة قد ترسل بعثة دبلوماسية إلى النيجر في الـ19 من الشهر الحالي، وأن أعضاء المجموعة على استعاد لحل الصراع سلميا لكنه أضاف أن "رقصة التانجو تحتاج لشخصين".

وقال رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين، مؤخرا إن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني وافق علي إجراء مفاوضات مع "إيكواس".