صلاح يسجل هدف تقدم ليفربول على بورنموث بالدوري الإنجليزي

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدف تقدم ليفربول على بورنموث في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم صلاح لتسجيل ركلة جزاء حصل عليها الريدز في الدقيقة 36 لكن حارس بورنموث تصدى لها ببراعة ليعود صلاح لتسديدها في الشباك في الدقيقة 38.

كان بورنموث قد افتتح التسجيل في الدقيقة مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق أنطوان سيمنيو، إلا أن الكولومبي لويس دياز نجح في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول، في الدقيقة 26 بعد تمريرة من ديوجو جوتا ليتسلم الكرة ويسددها بطريقة رائعة وظهره للمرمى.

بدأ ليفربول المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - كودي جاكبو.

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

