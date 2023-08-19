ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يسجل هدف تقدم ليفربول على بورنموث بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح بعد تسجيل
محمد صلاح بعد تسجيل الهدف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدف تقدم ليفربول على بورنموث في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم صلاح لتسجيل ركلة جزاء حصل عليها الريدز في الدقيقة 36 لكن حارس بورنموث تصدى لها ببراعة ليعود صلاح لتسديدها في الشباك في  الدقيقة 38.

كان بورنموث قد افتتح التسجيل في الدقيقة مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق أنطوان سيمنيو، إلا أن الكولومبي لويس دياز نجح في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول، في الدقيقة 26 بعد تمريرة من ديوجو جوتا ليتسلم الكرة ويسددها بطريقة رائعة وظهره للمرمى.

بدأ ليفربول المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - كودي جاكبو.

الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.
 

محمد صلاح ليفربول بورنموث الدوري الإنجليزي لويس دياز