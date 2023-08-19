دعاء زهران: قرارات العفو الرئاسي ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة

أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية حزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى اطار استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية، تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ قواعد ومبادئ الجمهورية الجديدة التي تقبل الجميع.

وأضافت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن هذا النهج الإيجابي من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي أسفر عنها الحوار الوطني و خطوة مهمة في ملف الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي و دفعة كبيرة للحوار الوطني لتحقيق طموحات كل الشعب المصري.

ووجهت التحية والتقدير للجنة العفو الرئاسي على المجهود الكبير جدا التي تقوم به منذ تشكيلها وحتي الآن، فى ملف الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب، والعمل على دمجهم فى المجتمع.

وأضافت زهران، أن لجنة العفو الرئاسي والقائمين على الحوار الوطني، يبذلون جهودا كبيرة في سبيل كسب مزيد من المساحات المشاركة بين أبناء الوطن، للتوافق حول أولويات العمل الوطني والحرص على إثراء المشهد السياسي ووحدة الصف الوطني ووضع القضايا الوطنية في مصاف الأولويات.