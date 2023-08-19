قرار جديد من الزمالك بشأن الصفقات الصيفية

استقر مسئولو نادي الزمالك، على عدم إبرام صفقات خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي وعدم القدرة على رفع عقوبة إيقاف القيد، وتسديد مستحقات اللاعبين المتأخرة.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.

يعطي مجلس الأبيض الأولوية لحل مستحقات اللاعبين المتأخرة وعلى رأسهم الظهير الدولي أحمد فتوح، والمستحقات المالية المتأخرة للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويفضل نادي الزمالك، استغلال الأموال التي دخلت خزينة النادي مؤخرًا في إنهاء مشاكل اللاعبين وعلى رأسها مشكلة أحمد فتوح، وتجديد عقد اللاعب مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع لأي نادِ بداية من شهر يناير القادم.

ويعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات المقبلة مع أحمد فتوح، لحسم موقفه من التجديد للفريق، وتخشى إدارة الأبيض تكرار سيناريو إمام عاشور، لاعب الفريق السابق والذي انتقل للغريم التقليدي الأهلي، خاصة أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أحمد فتوح البديل الأمثل للتونسي علي معلول صاحب الـ٣٣ عامًا.