انتخابات الأطباء.. "تيار المستقبل" يعلن أسماء مرشحيه وتفاصيل برنامجه الإثنين المقبل

يعقد تيار المستقبل (قائمة المستقبل) برئاسة الدكتور أسامه عبد الحي المرشح على مقعد النقيب العام لأطباء مصر، مؤتمرا صحفيا، بعد غد الإثنين، الساعة 12 ظهرا بنادي الأطباء بشارع البحر الأعظم، للإعلان عن أسماء المرشحين وتفاصيل البرنامج الانتخابي للقائمة، لخوض إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الصحفي، إعلان أسماء مرشحي قائمة المستقبل على جميع المستويات النقابية فى النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات.

تجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء فى 13 أكتوبر المقبل، علي منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة علي مستوى الجمهورية أكثر من 15 عام قيد، وأقل من 15 عام، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة أكثر وأقل من 15 عام بالنقابات الفرعية.