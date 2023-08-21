منتخب ألعاب القوى يشارك بـ 6 لاعبين في بطولة العالم بالمجر

عقد الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى اجتماعًا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني في حضور اللاعبين المرشحين للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى قبل سفرهم إلى المجر للمشاركة في البطولة.

وحرص رئيس الاتحاد على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتقديم أداء مشرف يليق باسم مصر والعمل بقوة للفوز بأكبر عدد من الميداليات.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: إيهاب عبد الرحمن - رمي الرمح ومصطفى الجمل - الإطاحة المطرقة ومصطفى عمرو - دفع الجلة ومحمد مجدي حمزة- دفع الجلة.

وبسنت حميدة - ٢٠٠ متر عدو وإسراء عويس _ الوثب الطويل.

ويرأس البعثة حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى.

ويقود المنتخب الوطني المدير الفني محمد عبد الرؤوف دياب والمدربون: خالد شوقي - محمد عباس - هشام علي حسن _ ياسر فتحي.

من جانبه أكد الدكتور سيف الله شاهين أن منتخب مصر يملك عناصر مميزة ولديه إصرار على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة ولمست ذلك من خلال حديث مع اللاعبين خلال معسكرهم التدريبي الحالي.

ووجه رئيس اتحاد ألعاب القوى الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب لدعمه الكبير لألعاب القوى ومساندته لكل الأبطال مؤكدا أن الجميع يسعى لرفع العلم المصري في كافة المحافل الدولية والعالمية.

جدير بالذكر أن بطولة العالم تقام حاليًا بالمجر وتستمر حتى 27 أغسطس الجاري.

ونجح مصطفى عمرو لاعب منتخب مصر لألعاب القوى في التأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بالمجر فى منافسات دفع الجلة برقم 20.81 متر.