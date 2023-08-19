الجيش السوداني يشن هجومًا بالمسيرات على مواقع قوات الدعم السريع في الخرطوم

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الجيش السوداني شن هجوما بالطائرات بدون طيار (مسيرات) علي أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق وسط وجنوب شرق العاصمة الخرطوم.

وذكرت القناة أنه أعقب القصف تصاعد أعمدة دخان كثيف وسماع أصوات الانفجارات والمضادات الجوية التابعة لقوات الدعم السريع حول منطقة السوق العربي والقصر الرئاسي.

وبحسب مصدر عسكري، استهدف الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع قرب القصر الرئاسي وسط العاصمة السودانية بطائرات مسيرة.

وفي مدينة أم درمان استهدفت المدفعية الثقيلة المتمركزة بقاعدة كرري العملياتية أقصى شمال المدينة نقاط انتشار قوات الدعم السريع في عدد من مناطق جنوب وشرق وغرب أم درمان وردت قوات الدعم السريع بالقصف من منطقة شمالي الخرطوم بحري.

كما تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع القصف المدفعي في شمالي بحري وجسر شمبات ومحيط الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة السودانية.