ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 12179 قضية سرقة تيار كهربائى

ضبط 12179 قضية سرقة
ضبط 12179 قضية سرقة تيار كهربائى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كثفت  أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
شنت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1544) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12179 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (195) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (136) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
 

 

سرقة تيار كهربائي ضبط 12179 قضية سرقة تيار كهربائى الإدارة العامة لشرطة الكهرباء