تايوان تتوقع انخفاض إنتاج صناعة أشباه الموصلات المحلية بقيمة 12.7% خلال 2023

كشفت التوقعات الرسمية في تايوان، اليوم السبت، أن إجمالي إنتاج صناعة أشباه الموصلات في البلاد خلال 2023 من المتوقع أن ينخفض بنسبة 12.7% عن العام السابق، والذي يعد انخفاضا هائلا في أكبر دولة مُصنعة لأشباه الموصلات على مستوى العالم.

وذكرت وكالة أنباء تايوان المركزية (سي إن إيه) أن توقعات معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية، الذي ترعاه الحكومة التايوانية، تعد ارتفاعا عن التقديرات السابقة التي توقعات انخفاض إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 12.1%.

وبحسب معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية في تايوان، فإن انخفاض إنتاج أشباه الموصلات في البلاد يرجع إلى ضعف الطلب العالمي بسبب ارتفاع التضخم والارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.

وتوقع التقرير الحديث أن يصل ناتج صناعة أشباه الموصلات المحلية في تايوان إلى 4.22 تريليون دولار تايواني جديد في عام 2023.