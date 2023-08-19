دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للطلاب بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات

عقدت أكاديمية الشرطة دورة تدريبية لطلبة وطالبات كلية الشرطة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات.



تعرف خلالها الطلبة والطالبات على ماهية قواعد الأمم المتحدة (نيلسون مانديلا) لمعاملة السجناء من خلال دراسة التطور التاريخىلقواعد معاملة السجناء والإلمام بالمبادئ الأساسية المنظمة لتلك القواعد، وتم إستعراض بعض تجارب الدول فى آلية التفتيش الداخلية كما ورد بكتيب تقييم مدى الإمتثال لقواعد "نيلسون مانديلا" قائمة لآليات التفتيش الداخلية، وفهم حقوق النزلاء ومعاملتهم وفقا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.

وفى ختام الدورة تم استعراض أهم الإنجازات الوطنية فى مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بالوزارة والذى إنعكس على الطلبة والطالبات بمزيد من التثقيف والفهم والوعى بالقواعد الدولية والأممية فى مجال معاملة السجناء للوصول إلى تطويرأداءهؤلاءالطلبة بمجرد انخراطهم فى مجالات العمل الأمنى فى المستقبل القريب عقب التخرج.