كان عاوزه ياكل.. مصرع طفل معاق ذهنيًا ضربًا على يد والده بالمنصورة

شهدت منطقة مدينة مبارك فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية واقعة بشعة عقب قيام أب بضرب نجله المعاق ذهنيا صاحب الـ 13 عاما لإجباره على تناول الطعام مما أدى لإصابته بإصابات متفرقة أدت إلى وفاته متأثرا بإصابته داخل مستشفى الطوارئ.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود لإشارة للعميد محمد عمر مأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 13 عاما "معاق ذهنيا" مصاب بعدة كدمات وفى حالة أعياء شديدة إدعاء تعدى وتم حجزه بالعناية المركزة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا باصابته.

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان البلاغ تبين أن الطفل يدعى باسم هانى ابراهيم المتولى 13 عاما ومقيم طرف والديه بمنطقة مدينة مبارك فى مدينة المنصورة .

وبالفحص تبين أن وراء اصابته التى أودت بحياته هو والده الذى قام بضربه حتى أصيب بكدمات زحالة أعياء شديد وبنقله للمستشفى لم يتمكن الأطباء من إسعافه مما أدى إلى مصرعه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط والده وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعه و أنه لم يكن يقصد قتله ولكنه كان يقوم بتأديبه لإمتناعه عن تناول الطعام منذ اسبوع فقام بضربه حتى يجبره على تناول الطعام إلا أنه فوجئء بفقده الوعى فتم نقله للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى .

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وإنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وصرحت بالدفن عقب التشريح.