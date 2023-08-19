إنشاء محطة لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية في بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم السبت، لمناقشة آليات البدء في تنفيذ مشروع مجتمعي جديد لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية واقامة محطة "البيوجاز" في منطقة القابوطي بالتعاون مع شركة إيني الايطالية.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، عددا من مقترحات اليات تنفيذ المشروع، والذي سيحدث نقلة نوعية في تحسين مستوى الاقتصاد، علاوة على استمرار عجلة الإنتاج في بورسعيد، كما يساهم في تحسين الاقتصاد القومي للدولة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوي "البيوجاز" والأسمدة العضوية يلعب دورا هاما في الحفاظ على البيئة، ويدعم الانتاج الحيواني والنباتي وتحقق مكاسب متعددة فى مقدمتها توليد الطاقة وانتاج الاسمدة وتوفير العملة الصعبة والآلاف من فرص العمالة.