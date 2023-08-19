وزير النقل يشهد انطلاق الدورات التدريبية لرفع مهارات السائقين بشركتي شرق وغرب الدلتا

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل انطلاق فعاليات الدورات التدريبية الخاصة بمجال الصحة النفسية ومهارات التواصل الفعال لرفع مهارات السائقين من شركتي شرق الدلتا وشركة غرب ووسط الدلتا التابعتين للشركة القابضة للنقل البري والبحري، في التعامل مع الجمهور تمهيدًا لتدريبهم ليكونوا بعد ذلك مدربين مهنيين محترفين دوليًا .

تنعقد هذه الدورات في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتدريب وتأهيل وتثقيف العنصر البشري في جميع الجهات التابعة للوزارة لتنمية وتطوير أداء العاملين بها ورفع قدراتهم واعداد كوادر قادره علي القيام بالمهام الوظيفية الحاليه والمستقبلية.

وفي بداية كلمته أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتحديث والتطوير المستمر لكافة قطاعات النقل لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وأنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل ومنها تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية التي اعتمدت على خمسة محاور رئيسية هي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الانتاجية وتنمية العنصر البشري، ويأتي تطوير العنصر البشري علي رأس تلك العناصر من حيث الأهمية وذلك في جميع الهيئات والشركات التابعة للوزارة.

وأشار الوزير إلى إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا النقل ومستقبلا كلية تكنولوجية النقل لخلق أجيال جديدة متخصصة في جميع قطاعات النقل حيث تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار(فني - طبي - نفسي- رياضي) وفقا لأعلى المعايير سواء من خلال الكلية الحربية أو الكلية التكنولوجية للقوات المسلحة وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي، لافتا الى ضرورة انتقاء العنصر البشري الذي يتم انضمامه للشركة القابضة وكافة شركاتها التابعة وفقا لأعلى معاييرالأختيار (فني -طبي-نفسي-رياضي ) واستمرار الدورات الخاصة بتطوير العنصر البشري الحالي على مدار العام وبشكل مستدام.

ولفت إلى أن هذه المعايير الدقيقة في الاختيار والدورات التدريبة المستمرة تهدف الى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية وانه لاتهاون مع أي مخطئ وفقا لمبدأ الثواب والعقاب حيث يتم مكافاة المجتهد ومعاقبة المخطئ وأن على جميع العاملين الالتزام التام بمواعيد العمل وبأداء المهام الموكلة إليهم وفقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وأن الأرباح لمن يستحق والشركات الرابحة، وأن المناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية.

وقال وزير النقل، إن هيكلة الشركات التابعة للقابضة للنقل البحري والبري تهدف إلى تحقيق المهام الموكلة للشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان لافتا إلى ضرورة توظيف جميع العناصر الموجودة بالشركات بشكل جيد بما يؤدي إلى تنفيذ المهام المطلوبة بشكل متميز.

وتابع: “يدخل أيضا في إطار الاهتمام بالعنصر البشري غرس روح الولاء والانتماء للمكان بما يساهم في المحافظة على أملاك الشركة من مقار وأراضي واتوبيسات ومعدات وللمساهمة في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مع ضرورو خلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية للشركات و الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة”.

وكرم وزير النقل عدد من العاملين بشركة شرق الدلتا نظرا لما بذلوه من جهد واسهام ايجابي في الحفاظ على ممتلكات الشركة من أي تعديات وذلك في إطار تطبيق مبدا الثواب والعقاب الذي تطبقه وزارة النقل في كافة هيئاتها وشركاتها التابعة.

جدير بالذكر ان الشركه القابضة للنقل البحري والبري أجرت خلال فترة الثلاث أشهر الماضية تدريب 240 من العاملين بالشركه القابضه والشركات التابعة لها من خلال تنفيذ عدد 10 دورات في المجالات التاليه (التخطيط الاستراتيجي – التميز الحكومي – الأيزو 9001 /2015 - مهارات التواصل الفعال – اللغه الإنجليزيه – قوانين الضرائب المستحدثه – حل المشكلات وإتخاذ القرارات) عن طريق مدربين محترفين دوليًا.

كما تعاقدت الشركة القابضة لتنفيذ 10 دورات CIPT (مدرب محترف دوليًا ) بشهادة معتمدة من جامعة ميزوري الأمريكيه وذلك لتأهيلهم ليصبحوا مدربين دوليين توفيرًا لنفقات التدريب حيث تم تنفيذ عدد 4 دورات تدريبية CIPT وتخريج عدد 56 مدرب دوليًا من (الشركه القابضة بالقاهرة والأسكندريه وشركه شرق الدلتا وشركه غرب ووسط الدلتا) وجار تنفيذها لشركتي القناه للتوكيلات ودمياط لتداول الحاويات ويليها تباعاً باقي الشركات التابعه ويتم تنفيذ تلك الدورات بقاعات تدريب بمواصفات دولية.

وجرى تدريب العمالة الفنية لشركتي شرق الدلتا وشركه غرب ووسط الدلتا من خلال شركه إيجبت باور وذلك لرفع كفائتهم الفنيه.