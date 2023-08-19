"التحالف الوطني": قرارات العفو تؤكد حرص السيسي على فتح آفاق جديدة للحوار الوطني

أشاد محمد سيف النصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بصدور القرار الجمهوري رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة، وذلك فى اطار استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية.

وأكد سيف النصر، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي حريص على فتح آفاق جديدة للحوار الوطني مع القوى السياسية كافة، كما أنه حريص أيضا على إثراء الحياة السياسية والحزبية ووحدة الصف دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة ستكون مختلفة تماما عما سبق في كل شيء، وأن قرار العفو هو رسالة تأكيد من القيادة السياسية على حرصها الدائم لتوفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافاتهم السياسية و تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور من التواصل بين كافة أطراف المجتمع.

وأوضح سيف النصر، أن خروج الدفعات المتتالى للمحبوسين احتياطيا يأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، وللتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع فى عهد الجمهورية الجديدة.