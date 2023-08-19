مستشار النمسا الأسبق يمثل أمام المحكمة في قضية فساد 18 أكتوبر

يمثل سباستيان كورتس مستشار النمسا الأسبق والرئيس السابق لحزب الشعب أكبر الأحزاب النمساوية أمام القضاء النمساوي يوم 18 أكتوبر المقبل، في تهمة الكذب في شهادته أمام البرلمان في إحدى قضايا الفساد الشهيرة في البلاد.

وقالت مصادر قضائية اليوم السبت إن محكمة فيينا طلبت الاستماع إلى 20 شاهدا من وزراء وكبار السياسيين وقادة الأحزاب من ذوي الصلة بالقضية.

وأوضحت المصادر أن المستشار السابق متهم بالإدلاء بشهادة زور وببيانات كاذبة في لجنة تحقيق في قضية "إيبيزا"، والتي أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي قبل عدة سنوات.

ولفتت إلى أن كورتس يواجه اتهامات بتعيين شخصيات مارست الفساد في مواقع حكومية وإخفاء معلومات عن البرلمان، وذلك وفقًا لتقارير مكتب المدعي العام الاقتصادي في قضايا الفساد.

يشار إلى أن قضية ايبيزا هي فضيحة سياسية هزّت النمسا وتوّرطَ فيها عددٌ من الساسة النمساويين في مايو من عام 2019 بعد تسريبِ شريط فيديو تم تسجيلهُ بشكلٍ سري ظهر فيه قادة في الحكومة يبرمون صفقات لتسهيلات حكومية قبل تولي مناصبهم وقد تسبّبت الفضيحة في انهيار الائتلاف الحكومي وإعلان انتخابات مبكرة.