الولايات المتحدة تجدد التزامها بمعالجة الأزمات الإنسانية وحل النزاعات

جددت الولايات المتحدة، التزامها بتكريس جهودها لمعالجة الأزمات الإنسانية وحل النزاعات من خلال الاستجابات والدبلوماسية الدولية المنسقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن الولايات المتحدة تشجع الدول الأخرى على المساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية.

وأفاد بأن واشنطن تدعو إلى وصول الجهات الفاعلة الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى الأناس المعرضين للخطر، بما في ذلك عبر خطوط النزاع، حتى يتمكنوا من تقديم المساعدات والخدمات دون تدخل.

وتابع: من المأساوي أن الأزمات الإنسانية العالمية آخذة في الازدياد، لافتا إلى أن الصراعات والقمع السياسي وانعدام الأمن الاقتصادي والاضطهاد والكوارث وغيرها من الأزمات أجبرت أعدادًا تاريخية من الناس - أكثر من 110 ملايين- على الفرار من ديارهم.

وأشار إلى أن العاملين في المجال الإنساني يتعرضون للعنف وقتل بعضهم بشكل مأساوي، حتى وهم يقدمون المساعدة المنقذة للحياة، مضيفا: عملهم محفوف بالمخاطر، ولكنه ضروري.

واستطرد: في اليوم العالمي للعمل الإنساني، تكرم الولايات المتحدة عمال الإغاثة الإنسانية، الذين يواصلون التضحية بالكثير لحماية ومساعدة السكان الأكثر ضعفًا في العالم.

كما أشاد بشجاعة وتعاطف أولئك الذين يضعون رفاهية الآخرين قبل مصالحهم، معربا عن امتنانه وتقديره للعاملين في المجال الإنساني حول العالم الذين يواصلون العمل في بيئات معقدة، وغالبًا ما يكونون في مواجهة مخاطر كبيرة.

وأعاد بلينكن، بحسب البيان، إلى الأذهان واقعة مقتل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو وزملائه قبل عشرين عامًا - في 19 أغسطس 2003 - في تفجير أثناء قيامهم بمهمتهم المتمثلة في مساعدة المجتمعات المحتاجة.