نائب رئيس الإمارات: مستمرون في ترسيخ قيم العطاء بالمجتمع ومد يد العون للشعوب الأقل حظا

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"، أن بلاده مستمرة في ترسيخ قيم العطاء، ومد يد العون للشعوب الأقل حظًا، ومحاربة الجهل في كل مكان في المنطقة والعالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في منصة "إكس" بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام): "في اليوم العالمي للعمل الإنساني نؤكد رسالة الإمارات ورسالتنا: مستمرون في ترسيخ قيم العطاء في مجتمعنا.. مستمرون في مد يد العون للشعوب الأقل حظًا.. مستمرون في محاربة الفقر والجوع والجهل في كل مكان في منطقتنا والعالم.. ومستمرون بغرس الأمل بغد أفضل في مجتمعاتنا العربية".

وتحتفل مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، ويقترن احتفالها هذا العام بإنجازات قياسية حققتها في عام 2022، حيث أنفقت عبر 35 مؤسسة تندرج تحت مظلتها، 1.4 مليار درهم على جميع المبادرات الإنسانية والتنموية والبرامج المجتمعية، واستطاعت بجهود 847 موظفًا و150266متطوعًا الوصول إلى 102 مليون إنسان في 100 دولة حول العالم، وهو أكبر عدد من المستفيدين في عام واحد، بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

ونجحت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في تحقيق هذا الإنجاز، بتكاتف وتعاون الكادر البشري في المؤسسة، وبفضل الشراكات الواسعة التي أبرمتها ضمن محاور عملها الخمسة: محور المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومحور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، ومحور نشر التعليم والمعرفة، ومحور ابتكار المستقبل والريادة، ومحور تمكين المجتمعات.