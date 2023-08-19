موعد وصول بعثة يد الأهلي بعد تحقيق المركز الثاني في بطولة الأبطال

تعود بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى القاهرة فجر غد الأحد، بعد تحقيق المركز الثانى فى بطولة الأبطال الدولية، التي اختتمت أمس بالبوسنة والهرسك، بالخسارة أمام برشلونة 37/31 فى النهائى.

وشارك فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى هذه المسابقة استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه مطلع سبتمبر المقبل.

جاءت مواجهة الأهلى لفريق برشلونة بعد فوز مونبلييه الفرنسي على يوروفارم المقدوني بفارق أقل من 11 هدفا فى ختام الدور الأول بنتيجة 29/26. ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بمواجهتين أمام يوروفارم المقدوني وسلوجا البوسني وتعادل مع مونبلييه.

ولعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى بجانب مونبلييه الفرنسي، ويوروفارم المقدوني، وسلوجا البوسني، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق برشلونة الإسباني وزغرب الكراوتي وسيلي السلوفيني وڤويڤودينا الصربي.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد جدول منافسات دوري المحترفين للرجال للموسم المحلي 2023/2024 والمقرر انطلاقه 1 سبتمبر المقبل.

وشهدت الجولة الأولى مواجهات بين كل من: الأهلى مع الزهور والزمالك مع المعادى والطيران مع العبور وطلائع الجيش مع سموحة وهليوبوليس مع الشمس وسبورتنج مع أصحاب الحياد والبنك الأهلى مع الأوليمبى، والجزيرة مع الترسانة.