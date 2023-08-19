أوكرانيا: مقتل وإصابة 43 شخصا في هجوم صاروخي على تشيرنيهيف

أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، مقتل 6 أشخاص وإصابة 37 شخصا على الأقل في هجوم صاروخي روسي على مدينة "تشيرنيهيف" شمالي البلاد.

وقالت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت إن 11 طفلا كانوا من بين المصابين، مشيرة إلى أن مسرحا وجامعة من بين المباني التي تضررت جراء الضربة الصاروخية.

بدوره أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعازيه في ضحايا هجوم صاروخي روسي استهدف قلب مدينة "تشيرنيهيف"، التي تقع على بعد 150 كيلومترا تقريبا شمال العاصمة كييف.

وأكد زيلينسكي - في تدوينة عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس - تويتر سابقا)، اليوم /السبت/ - سقوط ضحايا جراء الهجوم الذي شمل ميدان وجامعة ومسرح، معربا عن تعازيه لكل من فقد أحبائه جراء الهجوم.

وأشار إلى أن جميع الخدمات من عمال إنقاذ وأطباء ورجال الشرطة تعمل حاليا في موقع الهجوم، وحث زيلينسكي العالم على الوقوف بجانب بلاده وتزويد أوكرانيا بمعدات إضافية للحفاظ على الحياة.

كان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" وزوجته "أولينا" قد وصل في وقت سابق اليوم إلى السويد من أجل إجراء محادثات مع رئيس وزرائها والعائلة المالكة بالإضافة إلى مسئولين آخرين.

من ناحية أخرى.. إندلع حريق بمبنى لوزارة الداخلية الأوكرانية بالقرب من كييف ما تسبب في إصابة عدة أشخاص.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم /السبت/ عن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو قوله - إن عدة أشخاص أصيبوا بنيران الحريق في مستودع بمركز أبحاث الطب الشرعي الحكومي التابع لوزارة الداخلية بالقرب من كييف اليوم السبت، وفقا لصفحته عبر منصة تلجرام.

وقال الوزير"إندلع حريق في مستودع بأراضي مركز البحث العلمي الجنائي التابع لوزارة الشؤون الداخلية"، موضحا أن الحريق لم ينجم عن هجوم.

ويقع مركز الطب الشرعي الحكومي للبحث العلمي التابع لوزارة الداخلية الأوكرانية في قرية قريبة من كييف.