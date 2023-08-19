عزمي محيلبة يتوج ببرونزية بطولة العالم للرماية في أذربيجان

توج عزمي محيلبة لاعب المنتخب الوطني الأول ببرونزية منافسات السكيت ببطولة العالم للرماية بالبندقية والمسدس المقامة بأذربيجان .

وحقق عزمي محيلبة المركز الثالث والميدالية البرونزية بتحطيمه 46 طبقا من أصل 50 طبقا ليحقق البرونزية بينما حقق اليوناني ميتاس الميدالية الذهبية وحقق الفنلندي كالنيون الميدالية الفضية .

وكان قد تأهل عزمي محيلبة للنهائي بعد أن احتل المركز الأول في تصفيات رماية السكيت بالعلامة الكاملة برصيد 125 طبقا معادلا الرقم القياسي العالمي وتتأهل للنهائي .

وكان عزمي محيلبة قد نجح في التتويج بلقب بطولة العالم لمسدسات الخرطوش التي أقيمت بمدينة أوسييك الكرواتية ليصبح أول أول لاعب مصري يتوج بذهبية بطولة العالم ليدخل التاريخ بهذا الإنجاز ويحسم تأهله لأولمبياد باريس 2024.

وتشارك مصر فى منافسات بطولة العالم بعدد كبير من اللاعبين، حيث تضم قائمة اللاعبين واللاعبات بمنافسات السكيت كل من عزمي محيلبة وعمر هشام وسركيس مارتيان وابراهيم شرف وأميرة أبو شُقة وزينب عطية بينما تضم قائمة منافسات أطباق الحفرة رجال وسيدات كل من: عبد العزيز محيلبة وأحمد يحيى قمر وأحمد توحيد زاهر وماجي عشماوى ومريم طارق.

بينما تشارك مصر في منافسات المسدس بقائمة مكونة من: محمود أحمد طه وعمر خالد أكيد وعمر عبد الفتاح وهالة أشرف الجوهرى ورضوى عبد اللطيف ومنال عبد الباقى وفي منافسات البندقية كل من: محمد حمدى ومجدى المهدى ومحمد مصطفى ومى مجدى ومنة الله حسين وجنى محمد اسماعيل و هدير السيد مخيمر وشيماء حشاد.

ويرأس البعثة فى البطولة عماد عليش ومعه إداري البعثة طارق صادق وزكى عبد الله مدرب مسدس و أمجد حسين مدرب البندقية و بيولوجي بيسكو مدرب سكيت و فسيلى موسين مدرب حفرة.