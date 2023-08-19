ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أشرف عقبة: "100 يوم صحة" أحدثت نقلة في معاملة المشاكل الطبية للمواطنين (فيديو)

100 يوم صحة
100 يوم صحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن حملة "100 يوم صحة"، قدّمت أكثر من 20 مليون خدمة طبية مجانية، سواء وقائية أو علاجية أو تثقيفية.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حملة "100 يوم صحة"، كانت شاملة وكثفت خدماتها الطبية، لخدمة المواطنين بشكل كبير، مؤكدًا أن جميع الخدمات الصحية تقدم بالمجان، موضحًا أن مواطنين اليوم لديهم فرصة لتلقي هذه الخدمات بالمجان، في ظل أنهم كانوا يتكلفوا مبالغ كبيرة.

وأوضح أن تلك الخدمات والمبادرات الصحية ساهمت في إحداث تغيير ونقلة في التعامل مع المشاكل الصحية التي كان يعاني منها المواطنون، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على صحة المواطن المصري، من خلال خدمات عالية المستوى، لتحقيق حياة كريمة لهم.

100 يوم صحة الخدمات الطبية المبادرات الصحية حملة 100 يوم صحة