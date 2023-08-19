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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بقيمة نصف مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 7 كيلو حشيش في الصف

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بحوزتهما كميات كبيرة من جوهر مخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

وردت معلومات إلي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز وكراً لمزاولة أعمالهما الإجرامية. 

عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات، مركبة "توك توك"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ490 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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