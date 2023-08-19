سياسي روسي: تسليم طائرات إف-16 إلى أوكرانيا لا يؤثر على نتائج العملية العسكرية

قال سيرجي ميرونوف رئيس حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" أن التسليم المحتمل لمقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا على نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأوضح ميرونوف عبر قناته عبر تلجرام: "إن التسليم المحتمل لطائرات إف-16 الأمريكية إلى أوكرانيا هو خطوة توضيحية للولايات المتحدة ولن يؤثر على نتيجة العملية العسكرية الخاصة"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس.

وبحسب ميرونوف، فإن سياسة الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا "دخلت في مأزق". وأشار إلى أن تسليم هذا النوع من الطائرات هو فعليا آخر نوع من الأسلحة يمكن للولايات المتحدة تسليمه إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أنها "مجرد مفاوضات من هناك".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن الغرب لن يشحن طائرات إف-16 إلى أوكرانيا إلا بعد تلقي القوات الأوكرانية تدريبات على استخدامها، والتي من المفترض أن تتم في غضون عدة أشهر.