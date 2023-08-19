رفع تراكمات القمامة بقرى مركز الشهداء

شهدت قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم تواصلاً في أعمال رفع تراكمات القمامة والأتربة، حيث واصلت الوحدات القروية خلال الفترة الصباحية متابعة الأعمال اليومية لشركات النظافة لرفع تراكمات القمامة بقرى مركز الشهداء.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بتكثيف الأعمال اليومية لمنظومة النظافة بكافة القرى لرفع التراكمات أولاً بأول، والقضاء على جميع بؤر تجمعات القمامة، وظهور الشوارع بالشكل اللائق.

فرد طبقة السن بشارع الجمعية الزراعية ببشتامي

كما وجه طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الرصف بالقرى والمدينة لضمان سرعة إنهاء الأعمال لتيسير حركة المواطنين.

ومن جانبها قامت عايدة نعيم رئيس الوحدة القروية بزاوية البقلي اليوم بمتابعة أعمال فرد طبقة السن بشارع الجمعية الزراعية بقرية بشتامي، وذلك تمهيداً لأعمال رصف الشارع.

والجدير بالذكر أن قرية بشتامي تشهد في الآونة الأخيرة أعمالاً تمهيدية لرصف شارع داير الناحية والذي يتفرع إلى اتجاهين الأول من كوبري بشتامي مروراً بدوار عمدة القرية حتى السكة الحديد، والاتجاه الثاني يبدأ من كوبري بشتامي مروراً بشارع المدارس حتى الجمعية الزراعية بطول ٢ كم تقريباً إجمالي أعمال الرصف بالقرية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنمية وتطوير شبكات الطرق الداخلية بالقرى للتخفيف عن كاهل المواطنين بتسهيل ممارساتهم لأنشطتهم اليومية.