مصطفى عمر يتأهل لنهائي بطولة العالم لألعاب القوى بالمجر

نجح مصطفى عمرو لاعب منتخب مصر الالعاب القوى في التأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بالمجر فى منافسات دفع الجلة برقم 20.81 متر.



وعقد الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني في حضور اللاعبين المرشحين للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى.

وحرص رئيس الاتحاد على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتقديم أداء مشرف يليق باسم مصر والعمل بقوة للفوز بأكبر عدد من الميداليات.

واستقر مجلس الإدارة على اختيار 6 لاعبين من أبطالنا المتأهلين لتمثيل مصر في البطولة وشملت قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة العالم كلا من : إيهاب عبدالرحمن - رمي الرمح

ومصطفي الجمل - الإطاحة المطرقة

ومصطفي عمرو - دفع الجلة

ومحمد مجدي حمزة- دفع الجلة

وبسنت حميدة - ٢٠٠ متر عدو

وإسراء عويس _ الوثب الطويل.

ويرأس البعثة حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى.

ويقود المنتخب الوطني المدير الفني محمد عبدالرؤف دياب

والمدربون: خالد شوقي - محمد عباس - هشام علي حسن _ ياسر فتحي.

من جانبه أكد الدكتور سيف الله شاهين أن منتخب مصر يملك عناصر مميزة ولديه إصرار على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة ولمست ذلك من خلال حديث مع اللاعبين خلال معسكرهم التدريبي الحالي.

ووجه رئيس اتحاد ألعاب القوى الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب لدعمه الكبير لألعاب القوى ومساندته لكل الأبطال مؤكدا أن الجميع يسعى لرفع العلم المصري في كافة المحافل الدولية والعالمية.

جدير بالذكر أن بطولة العالم ستقام بالمجر في الفتر من 19 وحتى 27 أغسطس الجاري.