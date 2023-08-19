الثانوية العامة دور ثان.. 353 طالبا يؤدون امتحان العربي والدين بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن أداء 283 طالب وطالبة، امتحان مادتي اللغة العربية، وأداء 75 طالب وطالبة امتحان مادة التربية الدينية، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، ولم تتلق غرف العمليات أي مخالفة أو شكاوى.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب والطالبات امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات

وأكد انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجها بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.