ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أول تعليق من الرئيس السيسي على أزمة انقطاع الكهرباء

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أزمة انقطاع الكهرباء، قائلا: "محتاجين في اليوم 18 ألف طن مازوت، لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها في ظل الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة".

وأضاف السيسي خلال كلمته أمام طلاب الأكاديمية العسكرية، اليوم السبت: "بتكلم عن أكثر من نص مليون طن مازوت تمنهم  تقريبًا 350 مليون دولار، ده غير الغاز اللي ربنا كفانا منه من احتياجاتنا".

وأكد الرئيس السيسي، أنه لولا الإنتاج المصري من الغاز لساءت الأمور بشكل أكبر، مضيفًا: "لو مكنش عندنا الإنتاج بتاع الغاز كنا هنبقى في أزمة كبيرة أوي".

أزمة الكهرباء محطات الكهرباء الأكاديمية العسكرية الرئيس عبدالفتاح السيسي