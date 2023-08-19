أول تعليق من الرئيس السيسي على أزمة انقطاع الكهرباء

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أزمة انقطاع الكهرباء، قائلا: "محتاجين في اليوم 18 ألف طن مازوت، لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها في ظل الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة".

وأضاف السيسي خلال كلمته أمام طلاب الأكاديمية العسكرية، اليوم السبت: "بتكلم عن أكثر من نص مليون طن مازوت تمنهم تقريبًا 350 مليون دولار، ده غير الغاز اللي ربنا كفانا منه من احتياجاتنا".

وأكد الرئيس السيسي، أنه لولا الإنتاج المصري من الغاز لساءت الأمور بشكل أكبر، مضيفًا: "لو مكنش عندنا الإنتاج بتاع الغاز كنا هنبقى في أزمة كبيرة أوي".