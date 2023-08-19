الثانية العامة "دور ثان".. 48 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية بالسويس

انتظمت أعمال الامتحانات في أول أيام الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة بمحافظة السويس، وحضر 48 طالبا وطالبة من أصل 54 راسبا الدور الثاني لامتحان اللغة العربية أمام لجنتين بالمحافظة، بينما حضر 11 في لجنة التربية الدينية، وذلك وسط إجراءات احترازية تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم إن الامتحانات تجري في لجتين، الأولى الثانوية العسكرية بنين، والثانية شادية سلامة الثانوية بنات، بمشاركة 75 مراقبا منتدبا من خارج السويس.

وأضاف أن المديرية وفرت 3 استراحات للمراقبين المنتدبين، استراحتين للرجال بإدارة شمال وأخرى للسيدات بجوار المديرية، مع توفير سبل الإعاشة الكاملة لهم ووسيلة إنتقال السيدات للجنة شادية سلامة.

وشدد عمارة أن المديرية نفذت تعليمات الوزارة باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ انتشار فيروس كورونا، ووفرت المديرية المطهرات والكمامات لرؤساء اللجان قبل موعد الامتحان بوقت كافي لتوزيعها على الطلاب أثناء دخولهم، مع تهوية الجان وترك المساحات الآمنة بين الطلاب، بما يضمن سلامتهم وعدم انتقال الفيروس.