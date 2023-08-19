برلماني: قرار العفو عن بعض المحبوسين يؤكد حرص الدولة على مستقبل المواطنين

أشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار اقرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.

ووجه النائب أحمد عاشور الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوي السياسية.

وأكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توجه الدولة بالعفو عن بعض السجناء والمحبوسين احتياطيا ممن تنطبق عليهم الشروط، فرصة جديدة للحياة، والعودة للاندماج في المجتمع بشكل جيد.

وثمن "عاشور" الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا وأوضح أن الإفراج عن المحبوسين بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الدولة على مستقبل المواطنين، لا سيما الشباب، والحرص على منح فرص جديدة.