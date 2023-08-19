فيديو وصور.. تفاصيل جولة السيسي في الأكاديمية العسكرية فجرًا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتابع الرئيس برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية حيث أشاد بالجهد المبذول.

وهنأ الرئيس السيسي، الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن، كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية.

