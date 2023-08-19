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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"العلاج الحر" بصحة الدقهلية يكثف حملاته بالمرور على 139 منشأة طبية.. صور

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعامل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.


وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.


من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 139 منشأة، تشمل 38 عيادة غير مرخصة و 14 مستشفي  وعيادة تخصصية، و 41 مركزاً طبياً و معملاً.

وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 13 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 6 منشأت وإعادة فتح لـ 5 أخرى علاوة على فحص 4 شكاوى.
 

وأشار الدكتور فؤاد إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ، والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي حفاظا علي حياة المواطنين و تماشياً مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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إدارة العلاج الحر الدقهلية حياة كريمة خالد عبد الغفار وزير الصحة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية