لن نتوقف عن العمل.. رسائل السيسي من الأكاديمية العسكرية المصرية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتابع الرئيس برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية حيث أشاد بالجهد المبذول.

وألقى السيسي كلمة، تضمنت عدد من الرسائل المهمة كالتالي:

- الدولة في تطور مستمر ولن نتوقف أبدا عن العمل

- الدولة تعمل على توفير العملة الصعبة ولن نتوقف عن توفير احتياجتنا من السلع.

- الدولة تعمل على مجموعة من الإجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية

- الدولة مصرة على إيجاد حلول للمشاكل اليومية

- سياسة مصر تتسم بالتوازن والاعتدال ولا نتدخل فى شئون الأخرين

- نعمل بكل جد في كل القطاعات

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن، كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال الأكاديمية العسكرية.