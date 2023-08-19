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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“الزراعة” تتابع محصول القطن بالمنوفية والشرقية والإسماعيلية.. صور

الزراعة تتابع محصول
الزراعة تتابع محصول القطن
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أكد الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، أن المعهد قام بالمرور الميداني على حقول القطن في محافظات المنوفية والشرقية والإسماعيلية للاطمئنان على حالة المحصول الاستراتيجي بالإضافة 
تنظيم ندوات ارشادية بالتعاون مع الادارة المركزية للإرشاد ومديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة 
تضمنت التوعية وتدريب مزارعى القطن بمشاركة الباحثين بالمعهد.

وتناولت أهم التوصيات الفنية لمحصول القطن خلال تلك الفترة الحرجه من عمر النبات وكيفية التغلب على التأثيرات الناتجة عن موجات الحرارة العالية كما تناولت التوصيات ضرورة الرش بالبوتاسيوم والفوسفور للمساعده على نضج اللوزة وكبر حجمها وايضا كيفية علاج ظاهرة البندقة وصغر حجم اللوزة وقد تم الرد على اسئله واستفسارات  المزارعين  حول الحاله العامه للمحصول وملاحظة اى إصابات حشريه فى هذه الفتره للتدخل السريع بالمبيدات المتخصصة والحالة العامة للنباتات جيدة ومبشرة.

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القطن ظاهرة البندقة البوتاسيوم