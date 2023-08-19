مهرجان العلمين يواصل التألق.. وحفل أنغام كامل العدد (فيديو)

قال محمود جميل، مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن فعاليات مهرجان العلمين الذي تستضيفه مدينة العلمين الجديدة ما زالت مستمرة، موضحًا: "المميز في المهرجان أن كل الفعاليات تكون أفضل من التي قبلها".

وأضاف "جميل"، خلال تغطية خاصة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "ما زال أمامنا أسبوع من المهرجان ستكون أمامنا فيه فعاليات مهمة جدا، وبالأمس كانت هناك فعاليات فنية ورياضية جميلة".

وتابع: "حفل صوت مصر الفنانة أنغام شهد إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات، واستمرّ الحفل حتى وقت متأخر بعد منتصف الليل، وكان هناك حالة مزاجية رائعة جدا وسعادة بين الجمهور وأنغام".

وواصل: "أنغام عبرت عن سعادتها بوجودها في مدينة العلمين الجديدة، حيث تعتبرها فخر لها ولكل المصريين، كما غنت أغانيها الجميلة مثل إزاي بس يا شبر ونص، وكان التفاعل كبيرا جدا، مع العلم ان تذاكر الحفل نفدت مع فتح باب الحجز على موقع شركة تذكرتي".

