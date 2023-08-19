رئيس طاقة النواب: العفو عن السجناء يعكس حرص الدولة على تحسين مناخ حقوق الإنسان

أكد المهندس حسام عوض الله ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بإخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين واستمرار هذا النهج يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تهيئة المناخ العام لنجاح الحوار الوطني الذي وصل إلى مراحله الأخيرة كما يعطى رسالة واضحة تؤكد استمرار الدولة المصرية في تحسين اوضاع حقوق الإنسان في مصر وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق حياة كريمة للمواطنين .

وقال عوض الله في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: إن قوائم الافراج عن محبوسين اليوم وبينهم " احمد دومة " وبعض المحكومين والإفراج عن المحبوسين احتياطيا من خلال العفو الرئاسي يعكس نهج القيادة السياسية وأجهزة الدولة للعمل على سرعة إنهاء هذا الملف ونجاح الدولة في ملف إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي، في ظل دعم واهتمام مباشر من الرئيس السيسي لدعم عمل لجنة العفو.

واشاد عوض الله بما قدمه الرئيس السيسي في هذا الملف وكذلك الحوار الوطني ، اضافة الى نجاح لجنة العفو الرئاسي في توسيع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، من خلال إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، واعمالهم مما يعيدهم الى المجتمع للاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، وتوفير فرص عمل، حتى لا يتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث ان الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي تستهدف حياة كريمة لكافة المواطنين.

وأضاف ان الدولة رغم الظروف الاقتصادية تقوم بدور كبير في هذا الاتجاه حيث يمثل مشروع حياة كريمة نقلة نوعية للقرى المصرية وللمصريين في الريف بعد ان كان الاهتمام في السابق بالمدن وهو ما يؤكد ما أعلنه الرئيس أن المواطن هو هدف التنمية والمشروعات القومية المنتشرة بكل ربوع مصر.