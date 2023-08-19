إحالة راكب للجنايات بتهمة حيازة كمية من المخدرات بمطار القاهرة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة راكب متهم بحيازة كمية من الاقراص المخدرة بمطار القاهرة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض علي المتهم أثناء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة القادمة من أحد الدول وتم ايقاف أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

و بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 10 شرائط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ١٠٩ قرص وقطعة صغيرة من مخدر الحشيش ١،٣ جرام وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط ٥ أكياس بهم مادة الفينتايل المخدرة.