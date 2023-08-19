لاندري دياماتا يرفض عرض الأهلي "الضخم" ويتمسك باللعب في أوروبا

كشفت تقارير صحيفة إسبانية، أن المهاجم البلجيكي لاندري دياماتا لاعب فريق إسبانيول، رفض عرضًا ضخمًا من الناحية المالية للانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مكثفة في الفترة الأخيرة مع دياماتا، وأرسل له عرضًا بملايين الدولارات، والذي تم وصفه بالضخم من الناحية المالية.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية رفض عرض النادي الأهلي لرغبته في استمرار اللعب بقارة أوروبا.

وشددت الصحيفية على أن لاندري دياماتا يمتلك عروض فرنسية وبعض العروص من أندية آخرى بالدوريات الأوروبية تسعي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولاندري دياماتا من مواليد 1997، ويحمل الجنسية البلجيكية وينحدر من أصول كونغولية ويمتاز بالقوة الجسمانية ويجيد التعامل مع الكرات الهوائية بجانب السرعة والقدرة على تسجيل الأهداف.

ولعب “دياماتا” مع فريق إسبانيول الموسم الماضي معارا من نادي نيمخن الهولندي وشارك في 32 مباراة مع الفريق الإسباني سجل 10 أهداف وصنع هدفين.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب لاندري دياماتا نحو 2.5 مليون يورو، وهي قيمة ليست بالكبيرة على النادي الأهلي لدفعها في حال حدد ناديه الإسباني سعره بذلك.

وسبق للاعب البلجيكي اللعب لأندية فولفسبورج الألماني وأندرلخت البلجيكي الذي شارك معه في 38 مباراة سجل خلالها 15 هدفا.