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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق العشري يرفض استمرار أوتار سواسيو مع الاتحاد السكندري

طارق العشري يرفض
طارق العشري يرفض أستمرار الايفواري سواسيو مع الاتحاد
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رفض طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، استمرار وجود الإيفواري أوتار سواسيو، مع الفريق خلال الموسم الجديد، بسبب عدم اقتناعه بقدراته الدفاعية داخل الملعب، خلال التجربة الودية.

كانت إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، قد أعلنت عن التعاقد مع الإيفوارى واتارا سواليو لمدة موسمين رسمياً ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،في إطار خطة تدعيم الفريق للموسم الجديد .

جدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد السكندري مع الجهاز الفني بقيادة طارق العشري، تسعى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعناصر مميزه قادرة على تحقيق أحلام وطموحات جماهير الأخضر.

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