شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من 85 إلى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الأحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأمطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين وتمتد خفيفة ورعدية على جبال سلاسل البحر الأحمر.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 33 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى 30، وعلى شمال الصعيد 37 والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى 29 درجة .