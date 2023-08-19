عزمي محيلبة يتأهل لنهائي بطولة العالم لرماية السكيت بأذربيجان

تأهل عزمي محيلبة لاعب منتخب مصر للرماية، لنهائي بطولة العالم لرماية السكيت، المقامة حاليا في أذربيجان وتستمر حتى يوم 1 سبتمبر المقبل.

ووصل عزمي محيلبة إلى نهائي بطولة العالم بعد كسر 125 طبقا من أصل 125 طبقا، ليعادل الرقم القياسي المسجل في بطولات العالم.

ومن المقرر أن يخوض عزمي محيلبة منافسات النهائي بعد قليل.

ويعد عزمي محيلبة واحد من اللاعبين المميزين المتوقع لهم حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

وكان عزمي محيلبة لاعب منتخب الرماية، قد حقق الميدالية الذهبية والمركز الأول في منافسات بطولة قطر المفتوحة للخرطوش، والتي استضافتها ميادين لوسيل للرماية خلال الفترة من 13 حتى 20 فبراير الماضي بمشاركة 156 راميا ورامية يمثلون 52 دولة من شتى أنحاء العالم.

وأبدى حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، سعادته بمواصلة عزمي محيلبة الإنجازات في المحافل الدولية، موضحا أن المستوى الذي يقدمه اللاعب المصري يؤكد أننا سنحقق ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يذكر أن الرماية حجزت أول مقاعد المتأهلين لأولمبياد باريس 2024 عن طريق عزمي محيلبة الذي فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم التي أقيمت في كرواتيا ليتأهل بذلك لدورة الألعاب الأوليمبية القادمة ويصبح هذا أول مقعد من مصر في باريس 2024.