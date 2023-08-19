بمشاركة 138 لاعبا.. ختام فعاليات البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ختام فعاليات البطولة العربية للجودو بالعلمين الجديدة".

وقال طارق عز الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو: "تنظيم رائع وأشكر القيادة السياسية التي جعلتنا ننظم هذه البطولة في مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت مدينة السحر والجمال".

إلى ذلك، قال الدكتور احمد صبرة المدير الفني للاتحاد العربي للجودو: "يشارك لدينا 138 لاعب ولاعبة من الأشبال، وفي الفترة الأولى لدينا 5 أوزان ولاد و5 أوزان بنات، والآن نحن في مرحلة النهائيات، ومصر تلعب مع ليبيا والجزائر والكويت وغيرهما".

أيضا، قال مدخر سليمان رئيس وفد نادي الصليبخات الكويتي: "التنظيم أكثر من رائع، لم أكنت أتوقع هذا المستوى، وبفضل الله وحمده حصلنا على ميدالية ذهبية و4 فضيات، وفي العموم، حصلنا على المركز الثالث".

