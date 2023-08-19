بعد كشف حيلتهم الشيطانية.. حبس المتهمين بسرقة خزينة محل بالعمرانية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 3 أشخاص متهمين بسرقة مبلغ مالي من خزنة محل بالعمرانية. وكشفت تحقيقات النيابة أن بداية الواقعة بدأت بورود بلاغ من صاحب المحل يفيد سرقة مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه من داخل خزنة بالمحل، ووجود العامل الذي يعمل بالمحل مكمم الفم بشريط لاصق ومقيد اليدين وبه اثار ضرب بوجه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وتبين أن العامل بالمحل اتفق مش شخصين آخرين لسرقة الخزينة، ولرسم الخطة بشكل محكم اتفق معهم علي أن يضرباه، ويقيداه، ووضع شريط لاصق علي فمه، ليختلقوا واقعة السرقة بالإكراه.

كما استدعت النيابة صاحب المحل واتهمهم بالسقة، وتم استعادة المبلغ المسروق، بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

بداية الواقعة بتلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سرقة محل خزن حديدية بالإكراه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تم التقابل مع عامل في العقد الثاني من عمره مصاب بكدمة في الوجه وبمناقشته أفاد بقدوم أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" للشراء داخل المحل ثم أشهر في وجهه سلاح أبيض مطواة في وجهه وقام بتقييد يديه والتعدي عليه بالضرب محدثًا إصابته ووضع شريط لاصق على فمه ولاذ بالفرار بعد سرقة مبلغ مالي من الخزنة.

بتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة العامل المصاب وأنه اتفق مع اثنين آخرين علي سرقة المبلغ المالي قدره 25 ألف جنيه وتقسيمه فيما بينهم وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين جميعًا وإعادة باقي المبلغ المسروق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.