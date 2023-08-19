الثانوية العامة "دور ثان".. بدء امتحان التربية الدينية

انطلق منذ قليل امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، “دور ثان”.

وأدى طلاب الثانوية العامة - شعبة عامة اليوم امتحان اللغة العربية فترة أولى، لمدة 3 ساعات.

ويواجه الطلاب امتحان الدين فترة ثانية، ولمدة ساعة ونصف، بنظام البابل شيت.

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني ما يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وتداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لأسئلة واجابات امتحان اللغة العربي وذلك أثناء أداء الطلاب الامتحان صباح اليوم، وضبطت لجنة مكافحة الغش بوزارة التربية والتعليم المسئولين عن الواقعة.

وكانت قد استعدت المديريات التعليمية بالمحافظات بتشكيل غرف العمليات للتواصل مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا تجهيز استراحات المراقبين تمهيدا لانطلاق الامتحانات.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتى بدأت اليوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.