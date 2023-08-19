"القابضة للمياه": جائزة التميز الداخلي تأتي ضمن منظومة التطوير والارتقاء بمعدلات اﻷداء

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن جائزة التميز الداخلى للشركة والتى تم إطلاقها هذا العام فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن، تأتى ضمن منظومة التطوير والارتقاء بمعدلات اﻷداء كأحد اﻷهداف التي تتبناها الشركة القابضة والتى تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية، وتعد فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذكر الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة حريصة على تطبيق هذا المشروع للوقوف على نقاط التميز الحالية وتطويرها، وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز، نشر ثقافة الجودة والتميز، تحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير إدارة المياه والإصحاح البيئى "يونيسف في مصر" التعاون المستمر والممتد بين الشركة و"يونيسف في مصر"، فى مجالات رفع كفاءة العاملين بإدارات خدمة العملاء والخط الساخن، والتى تعد من أهم آليات وقنوات التواصل بين الشركة القابضة والمواطنين، والمعنية باستقبال وحل الشكاوى، بالإضافة إلى التعاون المستمر فى مجالات التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتكوين روابط وشراكات قوية ومؤثرة بين الشركة وقادة الرأى والمنظمات الغير حكومية بما يعود بتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف أنه استكمالا لتلك الشراكة الممتدة والفعالة والتى كان أحد ثمارها إطلاق برنامج DROPS " Digital Reporting & Operational Planning System" منظومة رقمية لميكنة المهام والتخطيط والمتابعة والرقابة على أداء العاملين، حرصت "يونسيف في مصر" على المشاركة فى تلك المبادرة المهمة "جائزة التميز الداخلى للشركة القابضة" والتى تؤثر بشكل مباشر فى بناء القدرات ورفع كفاءة الأداء المؤسسى للعاملين بمجالى خدمة العملاء والخط الساخن.

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