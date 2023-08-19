مساعد وزيرة التضامن يكشف تفاصيل منح وتمويلات الجمعيات الأهلية خلال 7 أشهر

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون المؤسسات الاهلية، إن إجمالي قيمة المنح التمويلية التي تلقتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الجهات المحلية والخارجية، خلال 7 أشهر من العام الجاري 2023، بلغت 2 مليار و730 مليون و405 ألف جنيه.

وبسؤاله عن دور الوزارة في الرقابة عن المنح والتمويلات التي تتلقها الجمعيات الأهلية من الخارج، أكد أن بصفة عامة، تجرى الوزارة عمليات الإشراف والتفتيش والمتابعة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة بها.

وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إنه بصفة خاصة تنفذ وزارة التضامن آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية للجمعيات التى تتلقى منح من الخارج، للتأكد من قيامها بالصرف في الغرض المخصص لها عن طريق لجان مشكلة بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبدالموجود، أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ خدمات طبية وبناء مستشفيات وشراء أجهزة وأدوية وتوعيه صحية، ودعم أنشطة الجمعية أو المؤسسة، كذلك في رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وتطوير التعليم وبناء المدارس والمعاهد والمنح الدراسية والتبادل العلمي والخدمات الصحية، والتوعية والتنمية المحلية للمواطنين بالقرى لاستمرار المشروعات المحلية والمساعدات الاجتماعية.

وقال إن التمويلات تهدف إلى خلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتدريب الشباب على المشروعات وتدريب وتعليم الحاسب الآلى ومراكز المعلومات والإنترنت والاتصالات وتحسين الأحوال الاقتصادية من خلال التنميه الريفية وأيضا مشروعات للطاقة، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والسجناء ورعاية الطفل وحقوق المرأة ومشاريع زراعية وخدمات وتحسين مستوى التعليم، وكذلك مشروعات وصناعات متوسطة وصغيرة ومنح والقروض متناهية الصغر ومشروع تفعيل دور الجمعيات لتنمية المجتمع، ورفع قدرات وكفاءات العاملين..

وتنشر “البوابة نيوز”، تفاصيل حصول الجمعيات الأهلية على منح وتمويلات خارجية ومحلية خلال 7 أشهر من بدء عام 2023، والتي بلغت 2 مليار و730 مليون و451 الف جنيه.



