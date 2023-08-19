رئيس ميناء القاهرة الجوي يستقبل البابا تواضروس الثاني.. صور

استقبل مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي وقيادات مطار القاهرة الجوي ، صباح اليوم السبت ، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

حيث غادر قداسة تواضروس الثاني مطار القاهرة الدولي متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست، في زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من حكومتها، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

ومن المنتظر أن يعقد قداسة البابا خلال الزيارة، لقاءات مع كبار المسؤولين هناك، وقيادات الكنيسة الكاثوليكية.

ويحصل قداسته خلال الزيارة على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، والتي سبقت ومنحت الدرجة ذاتها للمتنيح البابا شنودة الثالث عام ٢٠١١ ، وهي الدرجة التى يتم منحها للشخصيات المُلهمة والمؤثرة في العالم.

يرافق قداسة البابا أثناء الزيارة وفد يتكون من الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا، والأنبا جابرييل أسقف النمسا، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات الاجتماعية، وتماڤ تكلا رئيسة دير الشهيد مار جرجس بمصر القديمة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، و بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

وينضم إلى الوفد في بودابست الأنبا جيوفاني أسقف وسط أوروبا، والقمص يوسف خليل كاهن الكنيسة القبطية بالمجر.

يضم الوفد أيضًا: الإعلامي إسحق يونان، وبيشوي جرجس للتغطية الإعلامية.

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