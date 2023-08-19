المخابرات الأمريكية: أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق الأهداف الرئيسية من الهجوم المضاد

سلط مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على تقديرات صادرة عن المخابرات الأمريكية والتي تشير إلى أن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق الأهداف الرئيسية من الهجوم المضاد الذي شنته منذ عدة أسابيع على القوات الروسية في إطار حرب طاحنة تدور رحاها بين الطرفين منذ أواخر فبراير من العام الماضي.

وأشار المقال، الذي شارك في كتابته كل من جون هادسون وأليكس هورتون، إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد يواجه صعوبات جمة أدت إلى تعثره، حيث يأتي على رأس تلك الصعوبات حقول الألغام التي زرعتها القوات الروسية والتي تعوق تقدم الجانب الأوكراني في ساحة القتال إلى جانب التحصينات الروسية القوية على طول خط المواجهة.

ويوضح المقال أن أحد أهم الأهداف الرئيسية التي تسعى أوكرانيا لتحقيقها من خلال الهجوم المضاد هو فصل الأراضي الروسية عن شبه جزيرة القرم من خلال الاستيلاء على مدينة ميلتوبول الاستراتيجية، مشيرا إلى أن فشل الجانب الأوكراني في هذا الصدد يثير الكثير من التساؤلات والشكوك حول جدوى ذلك الهجوم بعد أن قامت الدول الغربية بتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا وصلت قيمتها إلى مليارات الدولارات.

ويوضح المقال في هذا الصدد أن مدينة ميلتوبول تكتسب أهمية خاصة فيما يخص الهجوم الأوكراني المضاد لأنها تمثل المدخل لشبه جزيرة القرم حيث أنها تقع عند تقاطع خط سكك حديدية روسية مع إثنين من الطرق الحيوية التي تستخدمها موسكو لنقل قواتها ومعداتها من شبه جزيرة القرم إلى مناطق أخرى داخل أوكرانيا.

ويلفت المقال إلى أن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد في يونيو الماضي يحدوها الأمل أن تحقق بعض المكاسب العسكرية من خلال الاستيلاء على الأراضي التي بسطت روسيا سيطرتها عليها في بداية العملية العسكرية الخاصة العام الماضي، إلا أن كييف تكبدت خسائر فادحة في الأسبوع الأول من الهجوم المضاد بسبب قوة تحصينات القوات الروسية على الرغم من استخدام الجانب الأوكراني للأسلحة الحديثة التي حصل عليها من الدول الغربية مثل دبابات برادلي الأمريكية الصنع ودبابات ليوبارد-2 الألمانية الصنع إلى جانب عربات كاسحة للألغام.

ويضيف المقال أن أوكرانيا قامت مؤخرا بتعزيز قدراتها في ساحة القتال حيث دفعت بالمزيد من قواتها ووحداتها العسكرية إلا أنه مازال أمامها تجاوز التحدي الأكبر وهو اختراق تحصينات القوات الروسية القوية من أجل الاستيلاء على مدينة ميلتوبول وبعض المدن الأخرى القريبة منها.

ويوضح المقال، طبقا لما ذكره المحلل العسكري لدى معهد أبحاث السياسة الخارجية روب لي، أن القوات الروسية لديها ثلاثة خطوط دفاع رئيسية يليها مدن ذات تحصينات قوية، وهو ما يمثل عقبة كبيرة أمام القوات الأوكرانية في سبيل تحقيق مكاسب عسكرية ملموسة.

ويشير المقال في الختام إلى آراء المحللين العسكريين الذين يقولون أن القوات الأوكرانية تواجه بالفعل عراقيل كبيرة تحول دون تحقيق مكاسب ملموسة من خلال الهجوم المضاد إلا أن العقبة الأكبر التي تواجه القوات الأوكرانية هي مهارة الجانب الروسي في تحصين دفاعاته وقدرته الفائقة على حماية الأراضي التي تقع تحت سيطرته.