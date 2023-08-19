الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية اليوم.. وتحذير من اضطراب حركة البحر

كشفت هيئة الارصاد الجوية، عن استمرار تحسن الاحوال الجوية، اليوم السبت، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 33 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد انه ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة إلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعه.

وحذرت الارصاد ، من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ليصل نشاط الرياح إلى (50 - 60) كم / ساعة وارتفاع الموج (2.5 -3 ) متر .